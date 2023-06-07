Kosta Rika'da bulunan bir hayvanat bahçesinde, uzun yıllar boyunca erkek timsahlarla teması olmayan dişi bir timsahın hamile kaldığı keşfedildi. Bu olay, timsahlar arasında nadir görülen bir durum olan "bakire doğum" olarak adlandırılmaktadır. Dişi timsah, kendisiyle genetik olarak büyük bir benzerlik gösteren bir fetüs üretti. Bu durum, kuş, balık ve bazı sürüngen türlerinde daha önce gözlemlenen tek başına üreme yeteneğinin timsahlarda da mevcut olabileceğini ortaya koymaktadır. Bilim insanları, bu özelliğin timsahların evrimsel atalarından miras kalabileceğini ve hatta dinozorların da benzer bir üreme yeteneğine sahip olabileceğini öne sürmektedir.

18 yaşındaki dişi Amerikan timsahı, 2018 yılında bir yumurta bırakmıştı. Yumurtada, tamamen oluşmuş bir fetüs bulunmasına rağmen, maalesef ölü olarak çıkmamıştı. Bu olaydan sonra dişi timsah, diğer timsahlardan ayrı tutulmuş ve hayvanat bahçesindeki uzmanlar, bakire doğumlar üzerine çalışan bir ekip ile iletişime geçmiştir.

Virginia Polytechnic Üniversitesi'ndeki bir ekip, fetüsü analiz ettiğinde annesiyle genetik olarak yüzde 99,9 oranında uyumlu olduğunu ve babanın olmadığını doğruladı. Bu bulgular, timsahlar arasında bakire doğumların daha yaygın olabileceğini ve daha önce fark edilmemiş olabileceğini göstermektedir.

Uzmanlar, erkek timsahlarla birlikte yaşayan dişi timsahların da bu şekilde üreyebileceğini, ancak potansiyel eşlerin varlığı nedeniyle bu durumun gözden kaçabileceğini belirtmektedir. Bu keşif, timsahların üreme biyolojisi ve evrimsel geçmiği hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olabilir.

Kosta Rika'daki bir hayvanat bahçesinde dişi bir timsahın kendi kendine üreyerek bakire doğum yapması, bilim dünyasında büyük ilgi uyandırmıştır. Bu olay, timsahların evrimsel geçmiğindeki ilginç özelliklere ve üreme yeteneklerine ışık tutmaktadır. Uzmanlar, timsahlar arasında bakire doğumların daha yaygın olabileceğini ve bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu keşif, doğal dünyanın bize hala keşfedilmemiş sırlarının olduğunu hatırlatmaktadır.