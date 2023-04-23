KUZEY MİTROVİCA (AA) - Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı 4 belediyedeki "olağanüstü yerel seçimlerde" oy kullanma sona erdi.

Olağanüstü yerel seçimlerde Kuzey Mitrovica, Zubin Potok, Leposaviç ve Zveçan'da belediye başkanı olabilmek için toplam 11 aday ve Zveçan ile Leposaviç belediye meclis üyesi olabilmek için 60 aday yarıştı.

Kosovalı Sırp toplumundan ise sadece Zveçan belediye başkanlığı için bağımsız aday olan Sladjana Pantovic yer aldı.

Kosova Merkez Seçim Kurulu (KQZ) tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.00'a kadar bölgede kayıtlı 45 bin 95 seçmenden 1567 kişinin veya seçmenin yüzde 03,47'sinin oy kullandığı ifade edildi.

KQZ, olağanüstü yerel seçimler için oy kullanma merkezi sayısının 44'ten 19'a düşürülmesine karar vermişti. Bu merkezlerden 13'ü alternatif olup güvenli bölgelerdeki konteynerlerde kurulmuştu.

Olaysız geçtiği belirtilen olağanüstü yerel seçimlerin ilk sonuçlarının bu gece açıklanması bekleniyor.

- Sırp Listesi, olağanüstü yerel seçimleri boykot etti

Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi, olağanüstü yerel seçimlere katılmadı ve Kosovalı Sırplara "seçimleri boykot etme" çağrısında bulunmuştu.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosovalı Sırpların, Kosova'nın merkezi ve yerel kurumlarından çekilmelerinin ardından daha önce 18 Aralık 2022'de yapılması planlanan Kuzey Mitrovica, Zubin Potok, Leposavic ve Zveçan belediyelerindeki olağanüstü yerel seçimlerin, ülkenin kuzeyindeki riskli güvenlik durumu nedeniyle 23 Nisan'a ertelendiğini bildirmişti.