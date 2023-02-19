Koruma Şirketler Grubu, Hatay Kırıkhan'da konteyner ve çadır kent kuruyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çamaşır suyunun ana ham maddesi olan klor ve çeşitli temizlik ürünlerinin üretildiği Koruma Hatay Kırıkhan fabrikası, depremde evleri hasar gören fabrika çalışanları, aileleri, yakınları ve bölge halkından oluşan 1500 depremzedenin kullanımına sunuldu.

Depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren hızlı bir refleks göstererek tüm imkanlarını seferber eden Koruma Şirketler Grubu; gıda, su, hijyen ve temizlik ürünleri, sağlık malzemeleri, kışlık giysi, battaniye, uyku tulumu, çadır, yatak, ranza, seyyar tuvalet, ısıtıcı, jeneratör gibi acil ihtiyaçların yanı sıra iş makineleri, vinçler ve konteynerleri taşıyan yardım tırlarını bölgeye gönderdi.

Kocaeli'nden deprem bölgesine giden Koruma Arama Kurtarma Destek Ekipleri de Kırıkhan’daki enkaz arama kurtarma çalışmalarında görev aldı.

Koruma Kırıkhan fabrikasının yanında depremde evleri yıkılan ya da zarar gören çalışanları ile ailelerinin barınmaları amacıyla içerisinde günlük yaşamın devamı için gerekli ihtiyaçların olduğu konteyner ve çadırların kurulumları tamamlanmak üzere.

Depremzedelerin soğuk hava koşullarından olumsuz etkilenmemeleri için gerekli tedbirlerin alındığı fabrikaya ahşap bungalov tipi evlerin gönderimi de yapılacak. Kocaeli'nden bölgeye acil ihtiyaç ve sağlık malzemelerinin gönderimi ise sürüyor.

Koruma Şirketler Grubu, depremin ardından üretim hatlarında gerekli kontrollerin yapıldığı Hatay Kırıkhan fabrikasında, bölgeye doğal gaz, elektrik ve su verilmeye başlanması ile birlikte yeniden üretime başlayacak. Grubun, hidrojen peroksit başta olmak üzere diğer yatırımları da aynı hızla devam ediyor.

Koruma, depremin yaralarını birlikte sarmak için çalışanları, aileleri ve depremden zarar gören bölge halkına yardımlarını ulaştırmayı sürdürecek.