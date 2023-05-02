Koru Sigorta, 2021 Temmuz ayında Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan ve Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 49 ilde meydana gelen orman yangınları nedeniyle ülkedeki ağaçlandırmayı desteklemek amacıyla “Her Kaskoya Bir Fidan” kampanyası başlatmış ve kampanya kapsamında, yıl sonuna kadar düzenlenecek her kasko poliçesi için bir adet fidan bağışında bulunacağını belirtmişti.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen fidan dikim etkinliğinde açıklamalarda bulunan Koru Sigorta Genel Müdürü Kasım Yılmaz; “Bugün, bir proje şirketi olarak sigortalılarımızla birlikte sürdürülebilir bir gelecek için başlattığımız Koru Sigorta Hatıra Ormanı projemizi Şile’de hayata geçirmenin, fidanlarına can suyu vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ormanda yer alan 28 bin fidan, 28 bin sigortalımızın fidanıdır. Sigortalılarımızın 2021 Ağustos ayından itibaren yıl sonuna kadar satın aldığı her kasko poliçesini bir fidana dönüştürerek Hatıra Ormanımızı oluşturduk” şeklinde konuştu.

‘DOĞA İLE MÜCADELE ETMEK YERİNE DOĞA İLE UYUMLU ÇALIŞMAK LAZIM’

Hem dayanıklı olması hem de çabuk büyüyebilen bir cins olması sebebiyle sahil çamı cinsi fidanların yer aldığı Koru Sigorta Hatıra Ormanı’nın 16 hektarlık bir alanda olduğunu belirten Yılmaz açıklamalarını şöyle sonlandırdı: “Bugün diktiğimiz fidanlar, bundan 20-30 yıl sonra büyük ağaçlar haline gelerek geleceğimize, çocuklarımıza nefes olacak. Ne yazık ki son zamanlarda doğal felaketlerle sık sık karşılaşıyoruz. Bu nedenle doğa ile mücadele etmek yerine doğa ile uyumlu olacak şekilde, doğa ile birlikte çalışmak gerektiğini düşünüyoruz. Bu vesile ile bir kez daha Koru Sigorta Hatıra Ormanımızın şimdiden ülkemize, dünyamıza, geleceğimize nefes olmasını diliyorum.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ