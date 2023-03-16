Yerel ve global pazarda 20 yıla yakındır önemli pozisyonlarda yöneticilik yapan Şenay Massé, Satış Direktörü olarak Koroplast’a katıldı.

Türkiye'yi ilk çöp torbası, buzdolabı poşeti gibi ürünlerle tanıştıran ve mutfak yardımcı ürünleri kategorisinin mimarı ve pazar lideri olan Koroplast’ın Satış Direktörü görevine şubat ayı itibarıyla Şenay Massé atandı. Müşteri, ekip ve satış yönetimi, finansal ve stratejik planlama ile yeniden yapılandırma alanlarında önemli tecrübelere sahip olan Şenay Massé, şirketin hedef ve misyonuyla uyum sağlayan etkili satış stratejilerin oluşmasında liderlik edecek.

Yurt içinde ve yurt dışında başarılı çalışmalarda bulundu

Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitiren Şenay Massé, kariyerine 2005 yılında Henkel Türkiye Ticari Pazarlama bölümünde başladı. 2007 ile 2012 yılları arasında Barilla bünyesinde sırasıyla; Türkiye Satış Ekibi’nde, İtalya Uluslararası Satış Ekibi’nde önemli rol oynadı. Ardından Barilla Fransa Ulusal Müşteriler Kategori Yönetimi Müdürü olarak görev yaparken Géant Hipermarket ile gerçekleştiği kategori yönetimi ve portföy optimizasyonu projesi ile Fransa ulusal birinciliği aldı. Massé, 2013 – 2017 yıllarında ise Walt Disney Türkiye Hızlı Tüketim Malları ve Kırtasiye Kategorisi Satış Müdürü görevini üstlendi, Walt Disney Türkiye Sağlıklı Yaşam Projesi’ne liderlik yaptı, gıda ve lisans alanında sağlıklı ürünler üretilmesinde katkıda bulundu.

2017 yılında Henkel’de tekrar görev almaya başlayan Massé, Henkel Türkiye Deterjan ve Ev Bakım Temizlik bölümünde Ticari Pazarlama ve E-Ticaret Satış Yöneticisi olarak çalıştı. Şirketin yeni yapılanma sürecinde ticari pazarlama süreçleri, fiyatlandırma stratejisi ve e-ticaret satış ağının büyütülmesi konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Ardından Yerel Müşteriler ve İndirim Marketleri Satış Yöneticisi, E-Ticaret Kanal Yöneticisi ve Süpermarket Kanalı Satış Yöneticisi olarak başarılı çalışmalara imza attı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi