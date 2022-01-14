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Yunanistan Kovid-19 tedavisinde Amerikan ilaç firması Merck'in ilacını kullanacak

Amerikan ilaç firması Merck'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği ve ağız yoluyla alınan "Molnupiravir" ilacının, Yunanistan'da kullanımına başlanacağı bildirildi.

Yunanistan Kovid-19 tedavisinde Amerikan ilaç firması Merck'in ilacını kullanacak

Yunanistan Sağlık Bakan Yardımcısı Mina Gaga, ilacın yoğun bakımdaki hasta sayılarında düşüş sağlayabileceğini belirterek artık doktorların ilgili dijital platforma talepte bulunmasıyla hastalarda kullanılabileceğini söyledi.

Monoklonal antikor ilacınkine benzer bir kullanım şekli olacak ilaç, hamileler üzerinde kullanılmayacak.

Avrupa İlaç Ajansından (EMA) henüz onay almayan ilacın kullanımı için hasta rızası şart olacak.

Doktorun reçetede yazması halinde ilaç, hastaların evine kadar ulaştırılacak.

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