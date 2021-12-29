Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın fragman
Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek
Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük...
İstanbul'a yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı yapıldı
İstanbul'a yerli aşı TURKOVAC'ın ilk...
Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı
Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli...
Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı işgalci politikasından vazgeçmesi şartıyla normalleşme gerçekleşebilir
Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı işgalci politikasından...

Yunanistan, Kovid-19 ile mücadelede kısıtlama tarihini erkene çekme kararı aldı

Yunanistan'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 3 Ocak 2022'den itibaren geçerli olması planlanan kısıtlamaların, vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle yarından itibaren başlayacağı bildirildi.

Yunanistan, Kovid-19 ile mücadelede kısıtlama tarihini erkene çekme kararı aldı

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, yaptığı açıklamada, yarından itibaren geçerli olacak yeni kısıtlamalar ve alınacak tedbirlere ilişkin bilgi verdi.

Vaka sayısında dün kaydedilen ani artışa dikkati çeken Plevris, 3 Ocak 2022'den itibaren geçerli olması planlanan, yüksek korumalı maskelerin kullanım alanlarının genişletilmesine, yeme içme sektörü ve spor etkinliklerindeki sınırlandırılmalara ve uzaktan çalışma yöntemine yönelik uygulamaların yarın yerel saatle 06.00'dan itibaren başlayacağını kaydetti.

Plevris, Kovid-19'un omicron varyantının artık ülkede yaygın şekilde görüldüğünü belirterek, virüsün delta varyantının da sağlık sistemi üzerindeki baskısını sürdürdüğünü ifade etti.

Sağlık sisteminin üzerindeki baskının azaltılması için özel sektörle de iş birliği yapılacağını aktaran Plevris, aşılama oranlarının artması için alınabilecek tedbirlerin de hükümet tarafından değerlendirileceğini söyledi.

Plevris, yeme içme sektöründe artık müziğin de yasak olacağını vurgulayarak, lokanta, kafe ve eğlence merkezlerinin sadece 31 Aralık gecesi 02.00'ye kadar müzik olmaksızın hizmet vereceğini, diğer günler ise gece yarısından itibaren kapatılacaklarını aktardı.

Evlerde kalabalık partilerin düzenlenmesinin de yasak olacağını söyleyen Plevris, yılbaşı nedeniyle yapılacak ev ziyaretleri öncesinde de Kovid-19 testi yapılmasını önerdi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.