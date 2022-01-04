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Yunanistan'da günlük vaka sayısı 50 binin üzerine çıktı

Yunanistan'da, günlük vaka sayısı 50 binin üzerine çıkarken, Noel tatili dönüşü okullardaki Kovid-19 tedbirlerinin artırılacağı bildirildi.

Yunanistan'da günlük vaka sayısı 50 binin üzerine çıktı

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 50 bin 126 vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Toplam vaka sayısıysa 1 milyon 344 bin 923'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 61 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı 21 bini geçti.

Okullardaki Kovid-19 tedbirlerin artırılacağı belirtildi

Yunanistan Eğitim ve Din Bakanı Niki Kerameos, yaptığı açıklamada Noel tatili sonrası açılacak okullarda, Kovid-19 tedbirlerinin artırılacağını bildirdi.

Okulların önceden planlandığı gibi 10 Ocak'ta açılacağını belirten Kerameos, öğrencilere devlet tarafından ücretsiz temin edilen, evlerinde kendi kendilerine uygulayabilecekleri Kovid-19 test kiti sayısının okulların açılacağı ilk hafta için ikiden üçe çıkarılacağını kaydetti.

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