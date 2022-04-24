Tayvan'da günlük vaka sayısı 5 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 5 bin 92, dış kaynaklı 80 vaka tespit edildi, can kaybı görülmedi.

Günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana ilk kez 5 binin üstüne çıktı.

Kovid-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmayı başaran Tayvan'da, vaka sayısında mart sonundan itibaren görülen artış dikkati çekiyor.

Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu Ada'da 2021'in mayıs ve haziran aylarında Delta varyantının tetiklediği salgın dalgasında günlük vaka sayısı yalnızca birkaç günlüğüne 500'ün üstüne çıkmıştı.

Günlük vaka sayısı, bu yıl 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken, 21 Nisan'da 3 bin eşiğini aşmıştı.

Yeni salgın dalgasının, bulaşıcılığı yüksek fakat hastalık tablosu hafif Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu tahmin ediliyor.

Yeni vakaların 10'unun orta düzeyde, 1'inin ise ileri düzeyde hastalık belirtisi gösterdiği bildirildi.

Ada'da 1 Ocak-23 Nisan döneminde tespit edilen toplam 26 bin 374 vaka arasında yalnızca 8'inin durumunun ağır olduğu, 88 vakanın ise orta düzeyde hastalık belirtisi gösterdiği kaydedildi.

Tayvan'da bugüne kadar 56 bin 468 vaka görülürken, 856 kişi hayatını kaybetti.