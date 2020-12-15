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Suudi Arabistan'da Kovid-19 aşısı kayıtları başladı

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşısı için kayıtların başladığını duyurdu.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 aşısı kayıtları başladı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı vatandaşların ve ülkede kalan kişilerin BioNTech ile Pfizer aşısına kayıt olabileceği internet bağlantısı paylaştı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada aşıların ücretsiz olacağı belirtilirken, aşılamanın yaşa, kiloya ve kronik hasta gruplarına göre üç aşamada yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, aşının test aşamalarını geçmesi, güçlü bir bağışıklık kazandırması ve sürekli antikor sağlaması nedeniyle güvenli ve etkili olduğu ifade edildi.

Daha önce yapılan açıklamalara göre, Suudi Arabistan etkinlik ve güvenlik standartlarını karşılayan aşıları, aşı sektörünün önde gelen uluslararası şirketlerinden ilk alan ülkelerden olacağını duyurmuştu.

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