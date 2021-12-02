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Singapur'da ilk kez Omicron varyantı vakaları görüldü

Singapur'da, Güney Afrika'dan gelen iki yolcuda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı tespit edildi. Bunlar, ülkede kayda geçen ilk Omicron vakaları oldu.

Singapur'da ilk kez Omicron varyantı vakaları görüldü

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Johannesburg kentinden dün gelen şüpheli iki Singapur vatandaşının izole edildiği ve yapılan testlerde Omicron varyantının görüldüğü aktarıldı.

Aynı uçuştaki diğer 19 yolcunun testlerinin negatif çıktığı ve karantinaya alındıkları belirtilen açıklamada, virüs tespit edilen iki kişinin aşılı olduğu ve hafif öksürük ve boğaz kaşıntısı gibi semptomlar yaşadığı bildirildi.

Singapur kısa süre önce 7 Afrika ülkesinden Singapur vatandaşı olmayan yolcuların giriş ve transit geçişini yasakladı.

Ayrıca artık Singapur'a giden tüm yolcuların kalkış öncesi ve varış testlerinden geçmesi gerekiyor.

Singapur'da aşı hakkı bulunanların yüzde 96'sı aşılandı.

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