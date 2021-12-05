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Senegal'de ilk kez Omicron varyantı tespit edildi

Senegal'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına ilk kez rastlandı.

Senegal'de ilk kez Omicron varyantı tespit edildi

Sağlık Araştırmaları Epidemiyolojik Gözetim ve Eğitim Enstitüsünden (IRESSEF) yapılan açıklamada, 58 yaşındaki hastanın Senegal'e bölge ülkelerinden birinden 22 Kasım'da geldiği bildirildi.

Açıklamada, 24-25 Kasım'da başkent Dakar'da yaklaşık 300 kişinin katıldığı uluslararası bir organizasyona katılan vakanın, varyantın tespitinden sonra 4 Aralık'ta karantinaya alındığı bilgisi paylaşıldı.

İki doz aşılı olan hastanın hiçbir belirti göstermediği vurgulanırken, ülkeden ayrılan yabancı uyruklu temaslı kişilere ulaşılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Yaklaşık 17 milyonluk Senegal'de salgının başından bu yana 74 bin 13 kişide Kovid-19'a rastlanırken, 1886 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 328 bin 633 kişi aşılandı.

Kasım sonunda ilk kez Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantı kıtada Nijerya, Gana, Botsvana, Zambiya ve Zimbabve'de de görülmüştü.

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