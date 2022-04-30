Şanghay'da karantina bölgeleri dışında 'sıfır vaka' bildirildi

Çin'de Kovid-19 nedeniyle karantina tedbirlerinin uygulandığı ülkenin en büyük kenti Şanghay'da, karantina bölgeleri dışında vaka görülmediği kaydedildi.

KORONAVİRÜS 30.04.2022, 21:06
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında 'sıfır vaka' bildirildi

Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 1249, göstermeyen 8 bin 932 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 47 kişi öldü.

Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte tüm vakaların karantina bölgeleri içinde tespit edildiği, karantina dışında "sıfır vaka" hedefine ulaşıldığı bildirildi.

Kentte mart ortasında başlayan Omicron vakalarının tetiklediği salgında, ilk kez topluluk içi yayılma kontrol altına alınmış oldu.

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli" kapanma, vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Karantinanın beşinci haftasında olduğu kentte, tedbirlerin karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağını bildirmişti.

Pekin'de tedbirler sıkılaştırılıyor

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'dan görülen yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgın devam ediyor. Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 48, göstermeyen 6 vaka tespit edildi.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

Kentte 11 merkez ilçe ve bir özel ekonomik bölgede son 6 günde 3 tur toplu test uygulandı.

Tüm okullar dünden itibaren tatil edilirken 1 Mayıs İşçi Bayramı tatili öncesinde, tedbirlerin sıkılaştırılacağı bildirildi.

Pekin Kültür ve Turizm Bürosu, tatilde tüm eğlence ve gösteri merkezlerinin ve internet kafelerin kapatılacağı, sanat eğitimlerinin ve şehir turlarının iptal edileceğini belirtildi.

Ayrıca sinemaların da 30 Nisan ve 4 Mayıs arasında kapalı kalacağı kaydedildi.

Öte yandan Pekin şehrinin resmi WeChat hesabından yapılan duyuruda, "5 Mayıs'tan itibaren her türlü kamusal alana ve toplu taşıma araçlarına erişim için son bir haftada yapılmış Kovid-19 testinin negatif sonucunu göstermenin zorunlu olacağı" belirtildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 1424 hastalık belirtisi göstermeyen 9 bin 369 vaka saptanırken yurt dışı kaynaklı 90 vaka kayıtlara geçti.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 215 bin 667 vaka tespit edildi, 5 bin 22 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 14'ü yurt dışı kaynaklı 366 Kovid-19 vakası tespit edildi, 11 kişi hayatını kaybetti.

Kentte günlük vaka sayısı iki haftadır 1000'in altında seyrediyor.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 203 bin 847 vaka görülürken 9 bin 298 kişi öldü.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.

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