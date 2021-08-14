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Rusya'da son bir haftadır Kovid-19 ölümleri artıyor

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 819 ölüm ile virüs kaynaklı "en yüksek" günlük can kaybı kaydedilirken, haftanın başından bu yana ölüm vakalarında artış yaşanıyor.

Rusya'da son bir haftadır Kovid-19 ölümleri artıyor

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 22 bin 144 artarak 6 milyon 579 bin 212'ye, iyileşen sayısı 19 bin 550 artışla 5 milyon 867 bin 890'a çıktı.

Ülkede, son 24 saatte 819 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybına ulaşılırken, toplam ölü sayısı 169 bin 683'e yükseldi.

Rusya'da, hafta başında günlük can kaybı sayısı 769 iken, 11 Ağustos'ta 799 olarak kayıtlara geçti.

12 Ağustos'ta 800'ün üzerine çıkan günlük ölüm vakası, dün 815 olarak açıklandı.

Moskova'da son 24 saatte 2 bin 317 vaka tespit edildi

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 317 artarak 1 milyon 540 bin 205’e, virüsten ölenlerin sayısı 57 artışla 26 bin 539'a yükseldi.

Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği Moskova'da, 19 Temmuz'da restoran ve kafelere getirilen barkod (QR kod) sistemiyle müşterilere hizmet verme zorunluluğu kaldırılmış, 23.00-06.00 saatlerinde faaliyetleri yasaklanan restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerleri de çalışmaya başlamıştı.

Çocuk oyun mekanlarının da faaliyete geçtiği şehirde, ulaşım araçları, marketler ve halka açık alanlarda eldiven takma zorunluğu da 30 Temmuz'da kaldırılmıştı.

Şehirdeki firmaların, personelin en az yüzde 30'unu ve 65 yaş üstü ve belirli hastalıkları olan vatandaşların uzaktan çalıştırması zorunluluğunun da kaldırıldığı dün bildirilmişti.

Öte yandan, kentte sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.

Rusya'da aşılanma zorunluluğu

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart 2020'de kaydedildiği Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlatılmıştı.

Nüfusun yoğun olduğu Moskova ve St. Petersburg gibi kentlerde Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirilmişti.

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