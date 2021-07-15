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Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından beri günlük ölü sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 791 ile günlük en yüksek can kaybı açıklanırken toplam ölü sayısı 146 bini geçti.

Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından beri günlük ölü sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 25 bin 293 artarak 5 milyon 882 bin 295’e, iyileşen sayısı 21 bin 493 artışla 5 milyon 278 bin 976'ya ulaştı.

Son 24 saatte 791 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından beri en yüksek günlük can kaybına ulaşılan ülkede, toplam ölü sayısı 146 bin 69'a çıktı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 5 bin 237 artarak 1 milyon 448 bin 835’e, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 101 artışla 24 bin 68'e yükseldi.

Dün, ülke genelinde 23 bin 827 kişi virüse yakalanmış, 786 kişi hayatını kaybetmişti.

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