Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Kanal 7 yemin mizah saç sakal masumlar apartmanı Hercai 52. Bölüm Fragmanı
Pfizer ürettiği Kovid-19 ilacının yüzde 89 etkili olduğunu duyurdu
Pfizer ürettiği Kovid-19 ilacının yüzde...
Borsa 2.150 puanı aştı
Borsa 2.150 puanı aştı
Bu yılın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu
Bu yılın başından itibaren etkisiz...
Ermenistan, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için özel temsilci atayacak
Ermenistan, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek...

Pfizer ürettiği Kovid-19 ilacının yüzde 89 etkili olduğunu duyurdu

ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüsün Omicron varyantı için geliştirdiği ilacın yüzde 89 etkili olduğunu açıkladı.

Pfizer ürettiği Kovid-19 ilacının yüzde 89 etkili olduğunu duyurdu

ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantı için geliştirdiği ilacın yüzde 89 etkili olduğunu açıkladı.

Şirketin internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, omicron varyantına karşı geliştirilen antiviral ilaç Paxlovid'in 2 bin 246 yüksek riskli hastadan elde edilen nihai veriler ışığında ölüm riski ve hastaneye yatışlara karşı yüzde 89 önleyici etkisi olduğu belirtildi.

Pfizer, 16 Kasım'da Paxlovid'in orta ve yüksek riskli hastalarda acil kullanımı için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) onayına başvurmuştu.

FDA'nın birkaç hafta içinde Pfizer'ın ve Merck firmasının daha az etkili Kovid-19 ilacına izin verip vermeyeceğini açıklaması bekleniyor.

Onay alması durumunda, iki firmanın ilaçları da Amerikalı Kovid-19 hastaları tarafından eczaneden alınıp kullanılabilecek.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.