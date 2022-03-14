Pfizer'ın Üst Yöneticisi Bourla'ya göre dördüncü Kovid-19 aşısı gerekli
Amerikan ilaç şirketi Pfizer’ın Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Albert Bourla, Kovid-19 salgını için dördüncü destek aşısının gerekli olduğunu söyledi.
KORONAVİRÜS 14.03.2022, 20:39
ABD’de bir TV kanalına verdiği mülakatta Bourla, Kovid-19 aşısının her yıl grip aşısı gibi vurulması gerektiğini düşündüğünü belirtti.
Bourla, “Üçüncü destekleyici aşıdan aldığımız koruma aslında hastaneye yatışlar ve ölümler için oldukça iyi ancak şu an dördüncü güçlendirici aşı gerekli." şeklinde konuştu.
Mevcut Kovid-19 aşılarının enfeksiyona karşı uzun süre etkili olmadığını ifade eden Bourla, Omicron dahil virüsün bütün varyantlarına karşı en az bir yıl kullanılabilecek aşı üzerinde çalışmalara devam ettiklerini aktardı.
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