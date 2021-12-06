New York'ta özel sektör çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunlu olacak

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından "Aşı zorunluluğu ve teşviklerle bu virüsü yenebileceğimizi kanıtladık. Şimdiyse özel sektör çalışanlarına aşı zorunluluğu ile bunu bir adım daha ileri taşıyoruz." açıklamasında bulundu.

De Blasio, MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada ise özel sektör çalışanlarına aşı zorunluluğu uygulamasının 27 Aralık'ta başlayacağını söyledi.

New York kenti, daha önce de belediye çalışanlarına, restoranlara, eğlence sektörüne ve spor salonlarına aşı zorunluluğu getirmişti.

Kentte 14 Aralık'tan itibaren restoranlar ile tiyatro ve sinema gibi eğlence mekanlarında 5 ila 15 yaş arasındaki çocuklardan da aşı kartı göstermeleri istenecek.

Yetişkinlere ise restoranlarda en az iki doz aşı zorunluğu getirilecek.

New York'ta şimdiye kadar nüfusun yüzde 90'ına en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Kovid-19 aşısı yaptırmayan 200'e yakın hastane çalışanı işten çıkardı

Öte yandan, Massachusetts eyaletinin Boston şehrindeki UMass Memorial Health Hastanesi, 1 Kasım'a kadar süre tanıdığı çalışanlarına hala Kovid-19 aşısı yaptırmadıkları için sözleşmelerinin feshedildiğini bildirdi.

Hastane, aşı olmaları için tanınan sürenin üzerinden yaklaşık 1 ay daha geçtikten sonra çalışanlara sürelerinin dolduğunu söyleyerek işten çıkış işlemlerini gerçekleştirdi.



Çalışanlarının yüzde 98'inin verilen süreye kadar aşılarını yaptırdığını aktaran hastane yetkilileri, aşı olmamakta direnen yüzde 2'lik kesimin ikna edilemediğini kaydetti.



Önceliğinin hastaları ve diğer çalışanları korumak olduğunu vurgulayan sağlık kuruluşu, Kovid-19 aşısı olmayan çalışanlarını işten çıkarmaktan başka çarelerinin kalmadığını belirtti.



Söz konusu hastanenin yaklaşık 15 bin çalışanı bulunuyor.