Myanmar Kovid-19'la mücadelede zorlanıyor

Myanmar'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sağlık sistemini zora soktu.

Asya basınına yansıyan haberlere göre, ordunun şubat ayında yönetime el koyduğu Myanmar'da, Kovid-19 vakaları ve virüs kaynaklı can kayıpları, mayıs ortasından bu yana hızla artıyor.

Başta Kalay, Mandalay ve Yangon gibi kentler olmak üzere ülkenin birçok kentinde tıbbi oksijen sıkıntısı yaşanıyor.

Oksijen sıkıntısının yanı sıra Kovid-19'un Delta varyantındaki artış ve aşı bulunamaması gibi sorunlar da Myanmar'ın Kovid-19'la mücadelesini güçleştirdi.

Sağlık uzmanları, Myanmar'da Kovid-19'a karşı aşılamanın neredeyse durma noktasına gelmesi nedeniyle vakaların ilerleyen günlerde daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, darbe karşıtı protesto ve sivil itaatsizlik eylemlerinde büyük rol oynayan sağlık çalışanları, kurdukları geçici kliniklerde hastalara hizmet veriyor.

Myanmar Sağlık Bakanlığı verilerine göre, dün 4 bin 377 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, bu, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Toplamda 188 bin 752 vaka tespit edildi, 3 bin 756 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık uzmanları, test sayısında ciddi bir düşüş olduğuna dikkati çekerek gerçek rakamların resmi verilerden daha yüksek olduğunu dile getiriyor.

Araştırmalara göre, sağlık çalışanlarının büyük bir kısmının sivil itaatsizlik eylemine katılması nedeniyle ülkede Kovid-19 testleri yeterli oranda yapılamıyor.

Cox's Bazar'daki kamplarda günlük en yüksek vaka sayısı saptandı

Myanmar'daki katliamlardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların (Rohingya) yaşadığı Cox's Bazar bölgesindeki kamplarda 60 yeni Kovid-19 vakası tespit edilmesiyle, salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Bangladeş Mülteci Yardım ve Yurtlarına İade Komisyonu'na göre, Cox's Bazar'daki kamplarda kalan Arakanlı Müslümanlarda toplam 2 bin 40 vaka tespit edildi, 21 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kamp sakinleri AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamplarda hijyen koşullarının sağlanmasının zor olduğunu vurgulayarak aşılanmak istediklerini söyledi.

Bangladeş'te 1 milyon 21 bin 189 kişi virüse yakalandı, 16 bin 419 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.