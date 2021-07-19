Moskova'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi yönünde alınan karar uygulamaya konuldu

Moskova Belediyesinin 16 Temmuz'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi yönünde aldığı karara göre, restoran ve kafelere getirilen barkod (QR kod) sistemiyle müşterilere hizmet verme zorunluluğu bugün itibarıyla kaldırıldı.

Buna göre, vatandaşlar barkod almadan bu mekanları ziyaret edebilecek.

Barkod sistemini henüz kullanmayan mekanlar da salgına karşı alınan önlemlere uyması şartıyla hizmete girdi.

Ayrıca, Moskova'da 23.00-06.00 saatlerinde faaliyetleri yasaklanan restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerleri de çalışmaya başladı.

Çocuk oyun mekanları da faaliyete geçerken, eğlence ve spor etkinliklerinin ise 500 kişiyi geçmeme şartıyla düzenlenmesine devam edilecek.

Son 24 saatte 24 bin 633 Kovid-19 vakası tespit edildi

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte vaka sayısı 24 bin 633 artarak 5 milyon 982 bin 766'ya, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 719 artışla 149 bin 138'e çıktı.

Ülke genelinde, son 24 saatte 18 bin 764 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşen kişi sayısı 5 milyon 359 bin 995'e ulaştı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 7 artarak 1 milyon 467 bin 142'ye, virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı da 103 artışla 24 bin 484'e yükseldi.

"Kovid-19'a karşı aşılananların yüzde 2,5'i virüse yakalandı"

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, "Rossiya 24" kanalına verdiği röportajda, ülkede Kovid-19'un daha hızlı yayılmaya başladığını belirtti.

Vatandaşlara virüse karşı aşılanma çağrısında bulunan Muraşko, "Eylül ayından itibaren grip sezonuna hazırlanıyoruz. Bu nedenle Kovid-19'a karşı aşılama sürecinin bugün tamamlanması önemlidir." dedi.

Muraşko, "Kovid-19'a karşı aşılananların yüzde 2,5'inin virüse yakalandığını" ve salgını hafif şekilde atlattığını aktardı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de şehirde 4 haftadır Kovid-19 vakalarında ve hastaneye kaldırılanların sayısında düşüş yaşandığını belirterek, "Gelecek haftalarda, salgın durumunun iyileşeceğini umuyorum." ifadesini kullandı.