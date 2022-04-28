Moderna, 6 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı için acil onay istedi

Firmadan yapılan açıklamada, 6 yaş altı gruba Kovid-19 aşı onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) gerekli belgelerin sunularak acil onay başvurusunun yapıldığı belirtildi.

Moderna baş sağlık görevlisi Dr. Paul Burton, The Associated Press'e verdiği demeçte, aşıların ilgili yaş grubuna düşük iki doz halinde verileceğini kaydederek "Bu onları güvenle koruyacaktır. Sanırım zamanla ek dozlara ihtiyaç olacaktır ama bunun üzerinde de çalışıyoruz." diye konuştu.

Moderna, 23 Mart'ta yaptığı duyuruda, 6 ay ila 5 yaşındaki çocuklara yapılan iki adet 25 mikrogramlık Kovid-19 aşısının, 18 ila 25 yaşındaki yetişkinlere vurulan iki adet 100 mikrogramlık dozla benzer bir bağışıklık tepkisi sağladığını açıklamıştı.

Açıklamada, Moderna'nın ürettiği Kovid-19 aşılarının 6 ay ila 2 yaşındaki çocuklardaki Omicron varyantını önlemede yaklaşık yüzde 44 etkili olduğu kaydedilmişti.

ABD'de şu an sadece 5 yaş ve üstü çocuklara diğer ilaç firması Pfizer'ın ürettiği Kovid-19 aşısının kullanılmasına izin veriliyor.

Pfizer’ın da 5 yaş altı çocuklar için Kovid-19 aşısı çalışmalarına devam ettiği, yakında bu konuda elde ettiği sonuçları açıklayacağı bildiriliyor.