Kovid-19'un Omicron varyantının dünya genelinde yayılımı sürüyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) haftalık Kovid-19 raporuna göre, ilk kez Güney Afrika'da 25 Kasım'da görülen Omicron, Delta varyantına kıyasla aşılanmayla yüksek düzeyde bağışıklık sağlanan ülkelerde bile daha hızlı yayılıyor.

Dünyada 21 Aralık itibarıyla toplam 106 ülkede Omicron vakası tespit edildi.

En fazla Omicron vakasına İngiltere'de rastlandı

İstatistik verileri paylaşan Alman Statista şirketine göre, İngiltere, Omicron vakalarının en çok görüldüğü ülke oldu.

İngiltere'de 16 Aralık itibarıyla 2 bin 957 Omicron vakası görülürken en fazla Omicron vakasına rastlanan ikinci ülke 1000 vakayla Güney Afrika, üçüncü de 321 vaka ile ABD.

Yine Avrupa ülkeleri Danimarka'da 213, İsviçre'de 124, Belçika'da 121 Omicron vakası kayıt altına alındı.

Ortaya çıktığı tarih üzerinden neredeyse bir ay geçerken bugüne kadar Omicron varyantından sadece İsrail, ABD ve İngiltere'de ölümler gerçekleşti.