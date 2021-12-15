Kovid-19'un Omicron varyantı Avrupa ülkelerini yeni önlemler almaya zorladı

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Omicron varyantı "daha önce hiçbir varyantta görülmemiş bir oranda" yayılıyor ve yakında delta varyantının yerine geçerek baskın varyant olacak.

Örgütten dün yapılan açıklamada, Omicron varyantının "zirve yapmasına" sadece "haftalar kaldığı", hükümetlerin ve diğer kurumların çabalarını "iki, üç ve dört" kez artırması gerektiği bildirildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Omicron varyantının dünyada 77 ülkede tespit edildiğini fakat bu sayının çok daha fazla olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, Omicron varyantının ortaya çıkışıyla bazı ülkelerin tüm yetişkin nüfusları için hatırlatma dozuna başlamasına ise tepki gösterdi.