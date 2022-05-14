Kovid-19 salgınının görüldüğü Kuzey Kore'de son 24 saatte 21 kişi daha öldü

Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana, önceki güne kadar ülkede salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore'de, son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS 14.05.2022, 17:30
Kovid-19 salgınının görüldüğü Kuzey Kore'de son 24 saatte 21 kişi daha öldü

Kuzey Kore'de, son 24 saatte 174 bin 440 kişide yüksek ateş belirtisi görüldü, böylelikle ülkede nisan sonundan bu yana yüksek ateşi olanların sayısı 524 bin 440'a yükseldi.

Yüksek ateş belirtisi görülen kişilerden 243 bin 630'u sağlığına kavuşurken, 280 bin 810'u tecrit edildi.

Son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybettiği Kuzey Kore'de, son 2 günde ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Bunların yanı sıra Kuzey Kore resmi medyası, yüksek ateş belirtisi gösteren 524 bin 440 kişi ile ve hayatını kaybeden 27 kişiden kaçına Kovid-19 teşhisi konulduğuna dair herhangi bir bilgi vermedi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, yüksek ateş belirtisi olan kişilerden alınan örneklerde Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi. Ancak test yapılan ve Omicron belirlenen kişi sayısına ilişkin detay paylaşılmadı.

Salgın "büyük bir felaket"

Bu arada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, katıldığı iktidardaki Kore İşçi Partisinin politbüro toplantısında salgını tarihsel anlamda "büyük bir felaket" olarak niteledi.

Kim, salgının en kısa zamanda dengeli bir hale getirilebilmesi için halk ve hükümete birlik içinde olmaları çağrısı yaptı.

Ülkesinin salgını kontrol altına alabileceğini aktaran Kim, yetkililerden diğer ülkelerin salgınla başarılı mücadelelerinden ve Çin'in tecrübelerinden dersler çıkarmalarını istedi.

KCNA'nın haberinde, toplantıda tıbbi malzemelerin dağıtımının ele alındığı ifade edildi.

Toplantıda politbüro üyelerine sunulan raporda, ülkenin acil durum salgın ofisi yetkilileri, "aşırı ilaç almak gibi yanlışlar ve bilimsel tıbbi tedavi yoksunluğunun" ölümlerin çoğuna neden olduğunu belirtti.

İlk vakalar önceki gün duyuruldu

Kuzey Kore'de 12 Mayıs'ta ilk Kovid-19 vakası tespit edilmişti. Vaka sayısına ilişkin bilgi paylaşılmazken, vakaların Omicron'un "BA.2" olarak bilinen alt varyantı olduğu belirtilmişti.

Belirlenen vakaların ardından ülkede "acil durum" ilan edilirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülkedeki tüm il ve ilçelerde "sokağa çıkma yasağı" uygulanması çağrısı yapmıştı.

Ülkede dün de 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, bu kişilerden yalnızca birinin ölümüne Kovid-19'un Omicron varyantının neden olduğu resmen duyurulmuştu.

Sağlık sistemi çok da iyi olmayan ve halkın Kovid-19'a karşı aşılanmadığı Kuzey Kore'de büyük bir salgın yaşanması insani krize yol açabilir.

Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programınca (COVAX) yapılan milyonlarca dozluk aşı teklifini reddetmişti.

Kuzey Kore, Kovid-19 salgınının kararlı tedbirler sayesinde ülkede yayılmadığını iddia ederken, kapatılan sınır kapılarının ülke ekonomisine ciddi darbe vurduğu ifade ediliyor.

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