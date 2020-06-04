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Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 3 milyon 200 bini geçti

Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyon 200 bini geçti.

Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 3 milyon 200 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 3 milyon 201 bin 16 kişi hastalığı yenmeyi başardı. 

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (690 bin 457), Brezilya (266 bin 132), Rusya (204 bin 623), Almanya (167 bin 800), İtalya (161 bin 895), Türkiye (130 bin 852), İran (127 bin 485), Hindistan (107 bin 776), Şili (90 bin 748) ve Çin (78 bin 319) oldu

Çin'de ortaya çıkan salgın, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 627 bin 331'e ulaşırken, virüs nedeniyle 389 bin 251 kişi hayatını kaybett i.. . 

Anahtar Kelimeler:
Kovid19Dünya
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