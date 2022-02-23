Kovid-19 önlemlerini kaldıran İngiltere salgına karşı 'kişisel sorumluluk' sürecine geçti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 21 Şubat'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin kendilerini tecrit etmesine yönelik yasal zorunluluğun kaldırılacağını duyurmasıyla ülkedeki tüm Kovid-19 kısıtlamaları sona erdi.

Diğer yandan, yasal zorunluluk ortadan kalkmasına rağmen Kovid-19 testi pozitif çıkan yetişkinler ve çocukların evde kalmaları ve diğer kişilerle temastan kaçınmaları "tavsiye" olarak kalmaya devam edecek.

Johnson, insanların bu virüsle yaşamayı öğrenmesi ve özgürlükler kısıtlanmadan herkesin kendisini ve çevresindekileri korumaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kovid-19 aşıları ve testlerinin ekonomiye maliyeti çok yüksek

Ülkede 1 Nisan itibarıyla halka ücretsiz dağıtılan hızlı antijen testlerine de son verilecek ancak en yaşlı ve savunmasız gruptakiler testleri ücretsiz temin edebilecek.

Kovid-19 aşıları ve testlerinin ekonomiye maliyetinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Başbakan Johnson, bu maliyetin "İçişleri Bakanlığının bütçesinden bile daha fazla" olduğuna dikkati çekti. Johnson, Kovid-19 testlerinin ekonomiye 15,7 milyar sterline mal olduğunu kaydetti.