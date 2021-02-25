Kaan Boşnak’tan yeni şarkı

Sony Music Türkiye etiketiyle 26 Şubat’ta dinleyiciyle buluşacak “İçi Dolu Her Şeyim” şarkısının sözü, bestesi ve düzenlemesi Kaan Boşnak imzası taşıyor.

Her yeni çalışmasıyla listelerde yerini koruyan Kaan Boşnak, bu şarkıyla da dikkatleri üzerine çekecek.

Prodüktörlüğünü Kaan Boşnak ve Mert Medeni’nin yaptığı “İçi Dolu Her Şeyim” teklisinde gitarlar, vokal, bas gitar, klavye ve davulda da yine Kaan Boşnak imzası dikkat çekiyor. Mix’ini Mert Medeni, masteringini Turgay Yıkılmaz’ın yaptığı şarkı, 26 Şubat’ta tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşacak, Başak Ceylan Boşnak imzalı videosu da sanatçının youtube kanalında yayında olacak.