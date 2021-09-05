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Japonya'da kullanımı durdurulan Moderna serisinden aşı vurulan iki kişi öldü

Japonya'da iki kişinin, kullanımı durdurulan Moderna serisinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı vurulduktan bir süre sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

Japonya'da kullanımı durdurulan Moderna serisinden aşı vurulan iki kişi öldü

Japonya Sağlık Bakanlığı, içeriğinde yabancı madde saptanması sonrası kullanımı askıya alınan Moderna serisi aşılardan ilk doz vurulan 30 ila 38 yaşlarındaki iki kişinin, bir süre sonra öldüklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Ölen kişilere yapılan aşı şişeciklerinde yabancı madde saptanmadığını kaydeden bakanlık, "ölümlerle Moderna aşısı arasında sebepsel ilişkinin henüz bilinmez durumunu koruduğunu" bildirdi.

Üretici firma Moderna ile Japonya'daki satış ve dağıtımından sorumlu partneri Takeda, ölüm nedenlerinin bakanlıkla iş birliği halinde soruşturulduğunu açıkladı.

Kirlenme ve yabancı madde

Önceki hafta, açılmamış Moderna aşısı şişeciklerinde kirlenme, bazı şişeciklerde ise yabancı maddeler bulunduğunu açıklayan bakanlık kullanılmamış 1,6 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısını geri toplatma kararı almıştı.

Takeda ise güvenlik önlemi olarak İspanya'da aynı üretim bandından çıkan dozların Japonya'daki kullanımına ara verdiklerini bildirmişti.

Kovid-19 Aşılarından Sorumlu Kabine Üyesi Kono Taro, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "potansiyel kirlenme" saptanan seriden yaklaşık 500 bin dozdan fazla aşının uygulandığını açıklamıştı.

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