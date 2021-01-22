İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 472 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 633 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, vaka sayısı 2 milyon 441 bin 854'e çıktı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 502 bin 53'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 390’a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 472 artışla 84 bin 674 oldu.

İyileşenlerin sayısı 27 bin 676 artarak 1 milyon 855 bin 127'ye ulaştı.

Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede, ABD'li ilaç firması Pfizer'ın son haftalarda teslimatları azaltması sebebiyle süreç yavaşladı. Ülkede, bugün güncellenen son verilere göre 1 milyon 308 bin 262 kişi aşılandı.