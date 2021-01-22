Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Uzm. Dr. Elif Gürkan Otomotiv Distribütörleri Derneği corona 20. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı reklama giden paranın hesabı yok!
Alman Anayasa Mahkemesi, İslam din dersi konusunda DİTİB lehine karar verdi
Alman Anayasa Mahkemesi, İslam din...
Salgın çeşitli sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor
Salgın çeşitli sıkıntılar getirse de...
Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durduruldu
Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak...
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 967 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 5...
15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımızda görmek istiyoruz
15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımızda...

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 472 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 472 artarak, 84 bin 674 oldu.

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 472 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 633 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, vaka sayısı 2 milyon 441 bin 854'e çıktı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 502 bin 53'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 390’a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 472 artışla 84 bin 674 oldu.

İyileşenlerin sayısı 27 bin 676 artarak 1 milyon 855 bin 127'ye ulaştı.

Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede, ABD'li ilaç firması Pfizer'ın son haftalarda teslimatları azaltması sebebiyle süreç yavaşladı. Ülkede, bugün güncellenen son verilere göre 1 milyon 308 bin 262 kişi aşılandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.