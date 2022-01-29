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İtalya'da son 24 saatte 137 bin 147 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 137 bin 147 vaka tespit edildi, 377 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da son 24 saatte 137 bin 147 Kovid-19 vakası kaydedildi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte yapılan 999 bin 490 testte 137 bin 147 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 10 milyon 821 bin 375'e çıktı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 2 milyon 664 bin 648’e geriledi.

Son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 377 artarak 145 bin 914'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 141 bin 230 artışla 8 milyon 10 bin 813'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 126 milyon 998 bin 74 doz aşı uygulandı.

Tüm aşıları tamamlananların sayısı 47 milyon 285 bin 39 oldu. İtalya’da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 87,5’i buldu.

Ülkede, 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada, 32 milyon 486 bin 72 hatırlatıcı doz uygulandı.

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