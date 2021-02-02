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İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 89 bin 344'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 89 bin 344 oldu. Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 437 bin 765'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 214'e geriledi.

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 89 bin 344'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 89 bin 344 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 9 bin 660 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son bir günde testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.

Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 570 bin 608'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 437 bin 765'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 214'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 499 artışla 89 bin 344'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 976 artarak 2 milyon 43 bin 499'a yükseldi.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 83 bin 364 oldu. Bunların 732 bin 763'üne ikinci dozu aşı yapıldı.

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