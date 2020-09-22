Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona salgın survivor koronavirüs
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 32 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs...
Türkiye'de son 24 saatte 1767 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 1767...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı...
Taksiciler ve servisçiler İBB yönetimini protesto etti
Taksiciler ve servisçiler İBB yönetimini...
EBA uygulamasına erişim sorunu hızla çözüme ulaştırıldı
EBA uygulamasına erişim sorunu hızla...

İtalya'da Kovid-19 bulaşanların sayısı 300 bini geçti

İtalya'da son 24 saatte 1392 yeni Kovid-19 vakası kaydedilirken hastalığın bulaştığı kişi sayısı 300 bin 897'ye ulaştı.

İtalya'da Kovid-19 bulaşanların sayısı 300 bini geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının resmen görülmeye başlandığı şubat ayından bugüne kadar hastalığın bulaştığı kişi sayısı 300 bin 897 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 1392 yeni vaka kaydedilirken, salgının ülkede resmi olarak başladığı 21 Şubat'tan bu yana virüsün bulaştığı kişi sayısı 300 bin 897'ye yükseldi.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 45 bin 489'a çıkarken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 239'a ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 14 artarak 35 bin 738 oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 967 artarak 219 bin 670’e yükseldi.

Bu arada, bir radyo programına katılan Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri de "Virüsün dolaşımı artacak, bu inkar edilemez. Enfeksiyonlar da artmaya devam edecek ama bu kontrol ve gözlem altında olacak." dedi.

Sileri, salgında yeni merkez üslerinin çoğalacağına ve griple örtüşen yanları nedeniyle karıştırılabileceğine dikkati çekerek, "Ama endişelenmemeliyiz. İkinci dalga hakkında konuştuğumuzda panik tetikleniyor. Dünyanın her yerinde yaşayacağımız ikinci dalganın şubat ve marttaki gibi olması zor çünkü öyle olması için maske takmamak, el yıkamamak ve yakın durmak gerekiyor. Ayrıca bugün testlerimiz ve izleme mekanizmamız var." diye konuştu.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.