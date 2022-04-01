İtalya'da Kovid-19'a yönelik OHAL uygulaması sona erdi

İtalya'da Kovid-19 salgınına yönelik iki seneyi aşkın süredir yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) bugün itibarıyla son buldu.

KORONAVİRÜS 01.04.2022, 20:16
İtalya'da Kovid-19'a yönelik OHAL uygulaması sona erdi

Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin mart ayı ortasında aldığı karar doğrultusunda, 31 Ocak 2020'den bu yana kesintisiz uygulanan Kovid-19’a yönelik OHAL uygulaması sona erdi. Bugünden itibaren salgına yönelik tedbirlerin kademeli biçimde gevşetilmesi süreci de başladı.

Buna göre, kamu daireleri, restoranların açıktaki alanları, bankalar, postaneler, oteller, müzeler, kuaförler, alışveriş merkezleri ve toplu taşıma araçları için gereken, aşı yaptırmış olmayı ya da negatif sonuçlu test ibrazı veya Kovid-19'dan iyileşmiş olmayı belgelendiren "Normal Yeşil Geçiş" sertifikası zorunlu olmaktan çıktı.

50 yaş üstü için daha önce getirilen iş yerinde çalışmak için sadece aşı yaptıranların ya da Kovid-19 geçirenlerin temin edebildiği "Süper Yeşil Geçiş" belge zorunluluğu da kalktı.

Buna karşın, sinema, tiyatro, diskotek, uçak, tren, otobüs ve feribot yolculuklarında, spor salonları ile kapalı yüzme havuzlarında ve yine bugünden itibaren tam kapasite hizmet verebilecek olan statlarda bu ay sonuna dek "Yeşil Geçiş" sertifikası zorunlu olmaya devam edecek.

Diğer taraftan, toplu taşımada ve kapalı alanlarda "FFP2" model maske kullanma zorunluluğu ise 30 Nisan'a kadar devam edecek.

Ayrıca bugünden itibaren sadece Kovid-19 testi pozitif çıkanlar izolasyona girecek ve Kovid-19’lu biriyle temas eden kişiler ise aşısız dahi olsalar karantinaya girmek zorunda olmayacak.

OHAL'in kalkmasıyla beraber salgın boyunca hükümete tedbirler konusunda yol gösteren Koronavirüs Bilim Teknik Kurulu ile aşı, maske ve diğer hijyen malzemelerinin gereksiniminden sorumlu Acil Tedarik Komiserliğinin görevleri de sona erdi. Koronavirüs Bilim Teknik Kurulunun bugüne kadar yaptığı görevi bundan böyle İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü yapacak. Acil Tedarik Komiserliğinin görevleri de Sağlık Bakanlığına devredildi.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza da yaptığı açıklamada, salgının henüz bitmediğini ancak aşı sayesinde günlük araçlarla yöneteceklerini belirtti.

Diğer yandan, ülkede OHAL uygulamasının kalktığı bugün vaka sayıları yüksek seyretmeye devam etti.

İtalya'da son 24 saatte 74 bin 350 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 154 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede salgının başladığı Şubat 2020’den bu yana toplam 14 milyon 719 bin 394 Kovid-19 vakası ve 159 bin 537 ölüm kaydedildi. Ülkede, Kovid-19 aşılama kampanyasında en az çift doz olmak üzere aşılama döngüsü tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 90 civarında.

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