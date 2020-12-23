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İtalya'da İngiltere ile teması olmayan bir kişide Kovid-19'un daha bulaşıcı türüne rastlandı

İtalya'da, İngiltere ile herhangi bir teması olmayan bir hastada yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı türü (Vui 202012/01) tespit edildi.

İtalya'da İngiltere ile teması olmayan bir kişide Kovid-19'un daha bulaşıcı türüne rastlandı

İtalyan basınındaki haberlere göre, Ancona vilayetine bağlı Loreto'da, son günlerde İngiltere ile bir teması olmayan kişinin testlerinde, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türüne rastlandı. 

Şiddetli soğuk algınlığı geçiren söz konusu kişiye moleküler testi yapan Ancona'daki viroloji laboratuvarının yöneticisi Stefano Menzo, ANSA'ya yaptığı açıklamada, "Araştırmalarımızı derinleştirdik ve şimdi bunun, virüsün İngiliz versiyonu olduğunu biliyoruz." dedi.

Hastanın ailesiyle birlikte tecrit altında olduğu bildirildi.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından basına sızan bilgilerde, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun, Kovid-19’un daha bulaşıcı türünün görüldüğü İngiltere’deki İtalyanların dönüşüne dair dönmesine ilişkin kararname imzalayacağını belirtildi. Söz konusu dönüşün, İtalya ikametli olan ve acil durum sebebiyle ülkesine dönmek isteyen İtalyanları kapsayacağı ifade edildi.

İngiltere'den İtalya'ya acil gerekçelerle dönenlerin test yaptırma ve 14 gün karantinada kalma zorunluluğu olduğu belirtildi.

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