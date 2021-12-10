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İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan beri ilk kez 20 binin üzerine çıktı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 118 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan beri ilk kez 20 binin üzerine çıktı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 716 bin 287 testte 20 bin 497 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece ülkede 21 bin 261 vakanın kaydedildiği 3 Nisan'dan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 20 bin eşiğinin üzerine çıktı.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 5 milyon 185 bin 270'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 263 bin 148'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 816'ya yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 118 artarak 134 bin 669'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı da 11 bin 777 artışla 4 milyon 787 bin 453'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 100 milyon 629 bin 50 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 869 bin 401 oldu. Ülkede aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 84,9'u buldu.

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