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İsrailli Bakan: Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz

İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı İsavi Fireyc, ülkede Kovid-19 vaka sayısının giderek artması nedeniyle "toplumsal bağışıklığa" doğru ilerlediklerini söyledi.

İsrailli Bakan: Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz

İsrailli Bakan, Yediot Ahronot gazetesine yaptığı açıklamada, üç hafta içinde ülkede 2 milyon ila 4 milyon arasında kişinin Kovid-19'a yakalanacağını tahmin ettiklerini belirtti.

"Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz." diyen Fireyc, "Yaklaşan budur. Neden devekuşu gibi başımızı toprağa gömelim? Salgın herkese ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Fireyc'in açıklamalarıyla birlikte, Kovid-19'un Omicron varyantının etkisi altına aldığı İsrail'de ilk kez üst düzey bir yetkili toplumsal bağışıklık olasılığından bahsetmiş oldu.

İsrail Sağlık Bakanlığına göre, ülkede son 24 saatte 37 bin 887 kişide Kovid-19 tespit edildi.

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