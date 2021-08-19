İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalardaki yükseliş sürüyor

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 7 bin 856 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 15 hastanın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 6 bin 723'e, vaka sayısının da 966 bin 757'ye ulaştığı ifade edildi.

Aktif vaka sayısının 62 bini geçtiği ülkede, hastalardan 603'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Aşılama sayesinde geçen aylarda salgını kontrol altına almayı başaran İsrail'de 19 Nisan'da açık, 15 Haziran'da da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Ülkede haziran başında aktif vaka sayısı 200'e kadar gerilemiş, günlük vaka sayısı da 20'nin altına düşmüştü.

Ancak vakalardaki artış nedeniyle 25 Haziran'da yeniden kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti.