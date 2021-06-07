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İsrail'de 12 ile 15 yaş arası çocuklara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

İsrail'de bu sabah itibarıyla 12 ile 15 yaş arası çocuklar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmaya başlandı.

İsrail'de 12 ile 15 yaş arası çocuklara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Sağlık Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda İsrail'de Kovid-19 aşısı yapılacak kişiler arasına 12-15 yaşlarındaki çocuklar da dahil edildi.

Bu sabahtan itibaren bu yaş gruplarında yer alan çocuklara Kovid-19 aşısının ilk dozu vuruldu.

Nüfusuna oranla dünyada en fazla Kovid-19 aşısı yapılan ülke olan İsrail'de, 12 -15 yaş aralığında 600 bin çocuk bulunuyor.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, şimdiye kadar bu yaş aralığındaki 10 bin çocuk aşı yaptırmak için randevu aldı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de bugüne kadar 5 milyon 455 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 137 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

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