Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs salgın survivor kim elendi
Türkiye'de 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 61 bin 727 kişinin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akçakale sınır hattında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akçakale sınır hattında...
Akçakale sınır hattında şehit olan askerler son yolculuğuna uğurlandı
Akçakale sınır hattında şehit olan...
Kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri 50 ilde başlıyor
Kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri...

İran'da 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 31 artarak 131 bin 878'e yükseldi.

İran'da 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1480 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 226'sının hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 206 bin 405'e yükseldiği ülkede, 31 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 878'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 1775 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 122 milyon 998 bin 520 doz aşı uygulandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.