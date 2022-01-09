İran'da 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1480 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 226'sının hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 206 bin 405'e yükseldiği ülkede, 31 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 878'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 1775 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 122 milyon 998 bin 520 doz aşı uygulandı.