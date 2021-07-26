Irak'ta 18 ay sonra en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 60 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaydettiği, 12 bin 180 yeni vaka tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, bunun, salgının yayılmaya başladığı Mart 2020'den bu yana tespit edilen günlük en yüksek vaka sayısı olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı yayımladığı bir başka açıklamada ise hastanelerdeki oksijen eksikliğinin giderilmesi için Türkiye'den oksijen ithal etmeye başladıklarını duyurdu.

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 18 bin 287 kişi hayatını kaybetti.