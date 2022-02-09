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İngiltere tüm Kovid-19 kısıtlamalarını bu ay kaldırmayı planlıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, enfeksiyon durumunda izolasyon dahil kalan tüm yasal Kovid-19 kısıtlamalarını bu ay kaldırmayı planladıklarını duyurdu.

İngiltere tüm Kovid-19 kısıtlamalarını bu ay kaldırmayı planlıyor

Johnson, Avam Kamarasında yapılan haftalık Başbakana Sorular Oturumu'nda konuştu.

Boris Johnson, parlamento tatilinin ardından hükümetin "Kovid-19'la yaşama stratejisini" sunma niyeti olduğunu belirterek "Verilerdeki mevcut cesaret verici eğilimlerin devam etmesi koşuluyla test sonucunun pozitif çıkması durumunda kendini tecrit etme yasal gerekliliği dahil son yerel kısıtlamaları 1 ay erken sona erdirebileceğimizi umuyorum." diye konuştu.

İngiltere'de Kovid-19 vakaları, ocak başında zirveyi görmesinden bu yana düşüşe geçti.

Ülkede dün 66 bin 183 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, 314 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İngiltere'de Kovid-19 enfeksiyonu durumunda izolasyonla ilgili düzenlemelerin 24 Mart'ta kaldırılması planlanmıştı.

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