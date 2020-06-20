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İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 589'a çıktı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 42 bin 589'a yükseldi.

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 589'a çıktı

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 yüzünden 128 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 42 bin 589'a çıktı.

Vaka sayısı ise 1295 artarak 303 bin 110'a ulaştı. Son 24 saatte 230 bin 550 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 7 milyon 714 bin 201 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısında Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek spor yapmak için dışarı çıkmaya getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da işbaşı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran’da da tüm perakende mağazalarının açılmasına karar verilmişti.

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