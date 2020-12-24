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İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 600 bini geçti

İngiltere'de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 616 bin 913 olduğu bildirildi.

İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 600 bini geçti

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelindeki 500 aşılama merkezinde, bakımevlerinde kalanlara, sağlık çalışanlarına ve 80 yaşın üzerindekilere aşının yapılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Ulusal Sağlık Servisinin (NHS) aşının taşınmasıyla ilgili sorunları çözerek, 16 Aralık'ta bakımevlerinde de aşıyı yapmaya başladığı kaydedildi.

Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca'yla geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin değerlendirmelerin İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulunca devam ettiği bildirilen açıklamada, İngiltere'nin Pfizer'in BioNTech'le geliştirdiği Kovid-19 aşısından 40 milyon doz sipariş ettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sağlık Bakanı Matt Hancock, NHS'nin öncelikli gruplara aşıyı ulaştırmak için aşı merkezi sayısını artırdığını ve 8-20 Aralık arasında 616 bin 913 kişiye aşının ilk dozunun yapıldığını aktardı.

Ülkede, son 24 saatte 39 bin 36 Kovid-19 vakası tespit edildi

Öte yandan Kovid-19'un iki türünün tespit edildiği ülkede, son 24 saate 39 bin 36 yeni vakaya rastlanırken, toplam vaka sayısı 2 milyon 188 bin 587'ye ulaştı.

Son 24 saatte 574 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 69 bin 625 oldu.

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