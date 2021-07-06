Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona survivor salgın corona koronavirüs
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 299 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 5...
Kovid-19'la mücadelede son 24 saatte toplam 881 bin 755 aşı uygulandı
Kovid-19'la mücadelede son 24 saatte...
İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sonuç veriyor
İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sonuç...
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ...

İngiltere'de çift doz Kovid-19 aşılıların pozitif vakayla temas halinde kendilerini izole etmeleri gerekmeyecek

İngiltere'de, çift doz Kovid-19 aşısı olanlar ile 18 yaşından küçüklerin virüslü biriyle temas etmeleri halinde kendilerini izole etmeleri gerekmeyecek.

İngiltere'de çift doz Kovid-19 aşılıların pozitif vakayla temas halinde kendilerini izole etmeleri gerekmeyecek

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Avam Kamarası'nda parlamenterlere yeni gevşeme adımlarına ilişkin bilgi verdi.

16 Ağustos'tan itibaren pozitif bir vakayla yakın temasta olanların kendilerini karantinaya almalarına ilişkin uygulamada aşı durumu ve yaşa bakacaklarını belirten Javid, çift doz aşı olanlarla 18 yaşından küçükler için uygulamaya son vereceklerini belirtti. Ancak bu kişilerden test yaptırmalarını isteyeceklerini söyleyen Javid, testi pozitif çıkan herkesin aşı durumu ne olursa olsun kendilerini izole etmek zorunda kalacaklarını dile getirdi.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'ın da bu hafta içinde "sarı listede" yer alan ülkelerden gelenlerin daha önce çift doz aşı yaptırmış olmaları halinde kendilerini tecrit etmelerine gerek kalmayacağını açıklaması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada, 19 Temmuz itibarıyla sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğunun kaldırılacağını ifade etmişti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.