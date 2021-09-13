Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona hakan bilgin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu ve A Milli Futbol Takımı heyeti
Milli Eğitim Bakanı Özer: Tüm okullarımızda uyulması gereken kuralları belirledik
Tüm okullarımızda uyulması gereken kuralları...
İklim değişikliği 2050'ye kadar 216 milyondan fazla insanı göçe zorlayabilir
İklim değişikliği 2050'ye kadar 216...
Türkiye'de 24 bin 613 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 24 bin 613 kişinin...
İHA filomuzu, muharip insansız uçak sistemimizin de devreye girmesiyle dünyanın 1 numarası haline getireceğiz
İHA filomuzu, muharip insansız uçak...

İngiltere'de 12-15 yaş arasındaki çocuklara tek doz Kovid-19 aşısı yapılması önerisi

İngiltere'de hükümete, 12-15 yaş arasındaki çocuklara tek doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yapılması yönünde karar alması tavsiyesinde bulunuldu.

İngiltere'de 12-15 yaş arasındaki çocuklara tek doz Kovid-19 aşısı yapılması önerisi

Ülkede, dört başsağlık görevlisi, halk sağlığı ve aşılamanın okullarda Kovid-19'un yayılımını azaltmaya yardımcı olacağı gerekçesiyle 12 ila 15 yaşındaki çocuklara tek doz aşının teklif edilmesini önerdi.

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı Sözcüsü, hükümetin söz konusu tavsiyeye ilişkin kararını yakında açıklayacağını belirtti.

Hükümetin, başsağlık görevlileri tarafından alınan tavsiyeye uyması bekleniyor.

"Tek doz Pfizer-BioNTech aşısı sunulacak"

İngiliz hükümetinin Sağlık Danışmanı Chris Whitty, okullardaki bulaşma ve eğitime ne gibi etkileri olacağını düşündükten sonra söz konusu aşı kararına vardıklarını söyledi.

İngiltere Kamu Sağlığı Direktör Yardımcısı Jonathan Van-Tam da 12 ila 15 yaşındakilere tek doz Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısının teklif edileceğini ve kullanıma sunmanın "mümkün olan en kısa sürede" başlaması gerektiğini belirtti.

Söz konusu tavsiye kararı, okullar aracılığıyla verilmesi beklenen aşı için yaklaşık 3 milyon çocuğun uygun olabileceği anlamına geliyor.

Kısa süre önce yeni eğitim ve öğretim döneminin başladığı ülkede, Kovid-19 vaka sayılarının artmasından endişe ediliyor.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, 8 Eylül'de 12-15 yaşındakilere aşı yapılması kararına ilişkin açıklamasında, aşı öncesi çocuklar için ebeveynlerinin onayının alınacağını ancak çocuğun ailesine rağmen aşı olabileceğini ifade etmişti.

İngiltere'de dün 29 bin 173 yeni Kovid-19 vaka sayısı ile virüs nedeniyle 56 ölüm bildirilmişti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.