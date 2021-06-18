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Hollanda'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 26 Haziran'dan itibaren kaldırılıyor

Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme planında kapalı alanlarda maske zorunluluğunun da kaldırıldığı dördüncü aşamaya 26 Haziran'da geçileceğini açıkladı.

Hollanda'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 26 Haziran'dan itibaren kaldırılıyor

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, ülke genelinde uygulanan tedbirlerde gevşeme planına ilişkin ortaklaşa basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Rutte, 28 Nisan'da başlayan normalleşme planında dördüncü aşamaya 26 Haziran'dan itibaren geçileceğini bildirdi.

Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını belirten Rutte, sosyal mesafenin korunamadığı toplu taşıma araçları, havalimanı, uçak ve ortaokullarda maske takılmasına devam edileceğini kaydetti.

Rutte, 26 Haziran itibarıyla normalleşmede büyük bir adım atılacağını ifade ederek, "1,5 metre sosyal mesafeye uymak kaydıyla neredeyse her şey serbest." dedi.

Hijyen ve 1,5 metre sosyal mesafe kurallarına uyma şartında değişiklik olmayacağını vurgulayan Rutte, ayrıca henüz aşı olmayan ve yazın seyahat edeceklere ücretsiz koronavirüs testi yapılacağını açıkladı.

26 Haziran'dan itibaren gevşetilen tedbirler

Amatör spor müsabakaları 26 Haziran'dan itibaren yapılabilecek. Eğlence sektörü normal çalışma saatlerine dönebilecek. Sosyal mesafenin korunamadığı diskotek ve gece kulüpleri negatif test sonucu sunanlara, son 6 ay içinde hastalığı geçirenlere veya aşısını yaptıranlara açık olacak.

Evlere alınabilecek misafir sayısında sınır kaldırıldı. Evden çalışma zorunluluğu kısmen kaldırılarak, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması kaydıyla çalışma saatlerinin yarısında ofislerin kullanılabilmesine karar verildi.

Alkol satışı yapan yerlerin kapanış saati kısıtlaması kaldırıldı. Sinema, tiyatro, konferans, etkinlik ve düğün salonları mesafe ve hijyen kurallarına uyulması kaydıyla kapasitesinin tamamını kullanabilecek.

Öte yandan, toplantıda, sosyal mesafe kuralı ve liselerde eğitimin gelecek yıl nasıl yapılacağına ilişkin planlamanın ağustosun ortasında açıklanacağı belirtildi.

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