Her 100 çalışandan 72’si virüs konusunda endişeli

Türkiye’nin 81 ilinde patron ve çalışanlarla pandeminin iş dünyasına etkilerini araştıran Avansas, ikinci bulguları paylaştı. Avansas bu kez mart ayından eylül ayına kadar geçen süreçte iş yerlerinde alınan yeni önlemleri ve gelecek öngörülerini inceledi. Araştırma, pandemi sürecinin devam etmesiyle gündeme gelen yeni normalde, ülkemizde tüketicilerin iş yerlerinde alınan önlemlerle ilgili değerlendirmelerini ve süreçle ilgili öngörülerini ortaya koydu.

“VİRÜS 1-2 YILA KONTROL ALTINA ALINABİLİR”

Yeni araştırmaya Türkiye’nin 81 ilinden toplam 4 bin 26 kişini katılırken, araştırma sonuçlarına göre iş yerlerine dönenlerin sayısı Mayıs ayına göre yüzde 30 arttı. Eylül ayının ilk çeyreğinden itibaren iş yerlerine dönenlerin oranı yüzde 80’e ulaştı. Kontrollü sosyal hayata ve işe dönüş sürecinde Türkiye’deki her 10 firmadan 8’inin koronavirüse karşı önlemlere uyum gösterdiği ortaya çıktı. Geçen 5 aylık dönemde hijyen önlemlerine tam uyum gösterenlerin sayısı ise yüzde 9 artarak yüzde 50’ye ulaştı. Araştırmaya katılan iş yerlerinin yüzde 37’si ise önlemleri kısmen dikkate aldıklarını dile getirdi. Küresel ölçekte koronavirüsü önleme üzerine çalışmalar devam ederken, her 2 iş yerinden biri Avansas’ın ikinci araştırmasındaki çalışanlar virüsün ancak 1-2 yıla kontrol altına alınabileceğini belirtti.

OTURMA VE ÇALIŞMA DÜZENİNDE YENİ DÖNEM

Koronavirüs pandemisi, çalışma saatlerinden düzene yeni kararların alınmasına neden oldu. Eylül ayında yüzde 80’e ulaşan iş gücünde oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden tasarlandı. Araştırma sonuçlarına göre, büyük ölçekli firmaların yüzde 65’i yeni oturma düzenine geçti. Küçük ölçekli firmalarda ise bu oran yüzde 51 olarak ölçümlendi. Mayıs ayında başlayan ve iş dünyası tarafından yoğun olarak kullanılan dönüşümlü çalışma modeli, hayatımızda olmaya devam edecek. Her 10 kişiden 8’i 2021 yılı sonuna kadar dönüşümlü çalışma modelinin esnemeden devam edeceğini belirtti.

HER 100 ÇALIŞANDAN 72’Sİ ENDİŞELİ

İş yerlerinde Covid-19 pandemisine karşı hijyen ve sosyal mesafe önlemleri alınsa da araştırma sonuçları çalışanların virüsü yakınlarına bulaştırma konusunda endişeli olduğunu ortaya koydu. Sonuçlara göre; önlemlerin daha bireysel alındığı küçük ölçekli iş yerlerinde çalışanlarda bu endişe yüzde 72 oranında seyrederken kurumsal boyutta önlem alabilen büyük ölçekli firmalarda bu oran yüzde 61.

HİJYEN ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Koronavirüsün ülkemizdeki yayılım oranının artmasıyla çalışanların hijyen kuralları konusunda bilinçlendirme çalışmaları tekrar gözden geçirildi. Çalışanların yüzde 85’i çalıştıkları iş yerinde spesifik olarak hijyen kurallarına uyum konusunda bilgilendirildiklerini belitti. Bu oran, küçük ölçekli firmalarda yüzde 80 oranında kalırken büyük ölçekli firmalarda yüzde 93’e ulaştı. İş yerlerinin yüzde 60’ı ise alınan hijyen önlemlerinin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini öngörüyor.

İŞ YERLERİNİN YÜZDE 60’I HİJYEN ALIŞVERİŞİNİ İNTERNETTEN YAPIYOR

İş yerlerinin yeni normalleşme ile hijyen ürünlerini e-ticaret üzerinden satın alma oranın arttığını belirten Avansas Genel Müdürü Sedat Anak; “Araştırmamızın sonuçları gösteriyor ki; iş yerlerinin ortalama yüzde 55’i maske, eldiven, dezenfektan ve kolonya gibi hijyen ihtiyaçlarını e-ticaret üzerinden satın alıyor. İşyerinin alışveriş yeri Avansas olarak bizim de Mart ayı itibarıyla temizlik ve gıda kategorilerindeki satışlarımızda yüzde 70’in üzerinde bir artış görüldü. Pandemi ile toplumda oluşan bu ihtiyacı ilk günden öngörerek ürün gamımızı ve teslimat ağımızı genişlettik ve müşterilerimiz ihtiyaçlarını, dağıtım ağımızın hijyenik şartlara uygunluğundan emin olarak kendi araç ve personelimizle 1 iş gününde teslim ettik. Bu dönemde “çalışılan her yer işyeridir” prensibi ile yola çıktık ve sadece iş yerlerine değil evlere de teslimat gerçekleştirerek müşterilerimizin ihtiyaçlarını yüzde 99’un üstünde bir teslimat performansı oranı ile karşıladık” dedi.

“100 İŞ YERİNDEN 78’İ SİPARİŞ SAYISINI ARTIRDI”

Araştırma sonuçlarına göre; iş yerlerinin yüzde 78’i, pandemi sürecinde e-ticaret üzerinden alışveriş yapma sıklığının arttığını belirtti. Anak; “Mart ayından bu yana tüketicilerin internet üzerinden alışveriş yapma oranlarında önemli bir artış yaşandı. Bunun en temel nedeni ihtiyaç duyulan ürünleri güvenilir bir şekilde teslim alma ihtiyacı. Avansas olarak pandeminin tüketici alışkanlıklarında böyle bir değişime neden olacağını ilk günden öngörmüştük. Bu nedenle yeni normalde müşterilerimizden oldukça yoğun talep gördük ve biz de bu talebi yüksek memnuniyet oranlarıyla nasıl karşılayabileceğimizle ilgili neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Bu süreçte hem lojistik filomuzu hem de altyapımızı daha da güçlendirdik ve Haziran itibarıyla Balıkesir, İzmir, Manisa, Yalova, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyon, Burdur, Isparta, Antalya, Aydın, Denizli, Muğla ve Konya’nın belirli ilçelerinde de 1 iş gününde kendi araçlarımızla teslimat gerçekleştirmeye başladık. Çok zorlu geçen bu dönemde, şartlardan ve zorluklardan bağımsız olarak tüketicilerimizle teması kesmeden onların ihtiyaçlarını her zaman her şeyin üzerinde tutmaya devam edeceğiz” diye konuştu.