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Fransa'da son 24 saatte 261 bin 481 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 261 bin 481 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 261 bin 481 yeni vaka kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 204 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 125 bin 13'e çıktı.

Virüs bulaşan kişi sayısı 261 bin 481 artışla 11 milyon 183 bin 238'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 759'u yoğun bakımda olmak üzere 21 bin 169 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Öte yandan, Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, öğrencilerde Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle ülke genelinde 9 bin 202 sınıfın kapatıldığı belirtildi. Bu sayı geçen yılın ilkbaharından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu arada, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Güney Afrika'dan Fransa'ya gelen ve Kovid-19 aşısını yaptıran yolcuların 10 günlük karantina zorunluluğu kaldırıldı.

Fransa'da dün 332 bin 252 ile Kovid-19 salgınının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşılmıştı.

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