Fransa'da Kovid-19 aşı zorunluluğu karşıtları 7 haftadır gösteri düzenliyor

Paris başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde toplanan eylemciler, bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğu ve Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulamasını 7 hafta sonudur protesto ediyor.

Paris'te 5 farklı noktada yapılan ve sarı yeleklilerin de katıldığı eylemlerde, onbinlerce kişi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex hükümetinin Kovid-19 ile mücadele politikasına tepki gösterdi.

Aşırı sağcı eski Ulusal Birlik Partisi Başkan Yardımcısı Floriant Philippot'un çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, Joffre Meydanı'ndan Eyfel Kulesi yakınındaki Fontenoy Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericiler, aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

Philippot liderliğindeki gösteride, güvenlik görevlilerinin basın mensuplarına kimlik sorup bazı yabancı gazetecileri alana almaması tepkiyle karşılandı.

Sarı yeleklilerin gösterilerinin aksine aşırı sağcıların gösterisinde polisin olmaması dikkati çekti.

Diğer yandan Marsilya, Nice, Toulon'un yanı sıra ülke genelinde 200'den fazla noktada gösteriler düzenlendi.