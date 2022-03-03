Fransa'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılıyor
Fransa'da 14 Mart'tan itibaren kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırılacak ve çok sayıda mekana girişlerde aşı belgesini gösterme zorunluluğunu getiren Kovid-19 aşı kartı uygulaması askıya alınacak.
KORONAVİRÜS 03.03.2022, 22:34
Fransa Başbakanı Jean Castex, TF1 kanalında yaptığı açıklamada, salgının durumunun daha iyiye gittiğini ve tedbirleri gevşetmek için şartların oluştuğunu belirtti.
14 Mart'tan itibaren toplu taşıma araçlarının ve sağlık kuruluşlarının dışında kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğun sona ereceğini bildiren Castex, bu tarihten itibaren Kovid-19 aşı kartı uygulamasının da askıya alınacağını söyledi.
Castex, ancak hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında aşıların tamamlandığını gösteren belgeyi gösterme zorunluluğun devam edeceği bilgisini paylaştı.
Ülkede 28 Şubat'ta kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi aşı kartının geçerli olduğu birçok kapalı alanda artık maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.
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